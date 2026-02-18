Выставка фотографий старой Коломны открылась в супермаркете на улице Полянской

Городская арт-библиотека Коломны совместно с проектом «Центры местного сообщества» организовала фотоэкспозицию, посвященную одному из драматичных эпизодов литературной истории XX века. Экспозиция размещена в супермаркете крупной российской торговой сети и доступна всем желающим.

Основой выставки стали черно-белые фотографии Коломны столетней давности, связанные с жизнью и творчеством писателя Бориса Пильняка. В 1920-е годы он жил и работал в городе, создавая новые произведения. Снимки сопровождаются цитатами из романа «Голый год», напоминая о значении культурного наследия для городской идентичности.

Проект библиотечных выставок в продуктовых магазинах Коломны стартовал в 2024 году. На этих площадках также проходят краеведческие экспозиции, работают зоны буккроссинга и уголки для читателей. Посетить новую выставку можно по адресу: Коломна, улица Полянская, 25. Вход свободный.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил меценатов за возрождение памятников.

«Все, что связано с историей, нашей культурой, традициями, наследием, мы сегодня видим в воссозданном виде. Я хотел бы сказать спасибо меценатам и всем добрым людям, которые участвуют в возрождении наших святынь, памятников, тем, кто принимал участие и сопровождал этот проект», — отметил губернатор региона.