Выставка-форум «Уникальная Россия» пройдет в Москве в мае

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IV Художественно-промышленная выставка-форум «Уникальная Россия» пройдет в столичном комплексе Гостиный двор со 2 по 12 мая. Мероприятие реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив, сообщает пресс-служба организаторов.

На выставке будет продемонстрировано все разнообразие декоративно-прикладного, ювелирного искусства и народных художественных промыслов России, а также представлены живопись, историко-музейная экспозиция, православное искусство, скульптура, архитектура, антиквариат.

Мероприятие будет сопровождаться деловой, культурной и конкурсной программами, модными показами и презентациями.

Цель выставки-форума — показать Россию как страну уникальных возможностей, которая бережно хранит и развивает традиции многонационального народа, многообразие культуры и народного искусства, самобытность каждого региона.

В рамках деловой и культурной программы выставки пройдут форум «Медиа Россия», бизнес-форум «Креативная Россия», Международный музыкальный ЭкоКультурный Фестиваль «ВОТЭТНО!», I Евразийский цивилизационный форум и другие мероприятия.

Масштабными событиями в рамках выставки станут фестиваль «Взором на восток» и Дни моды российских дизайнеров. Также на форуме пройдут специальные мероприятия, посвященные Пасхе и 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Организаторами выставки-форума «Уникальная Россия» выступают ассоциация «Организаций народных художественных промыслов, ремесленников и художников „Наследие и традиции“. Кроме того, вклад в проведение мероприятия вносят Фонд „Уникальная Страна“ и Фонд развития художественной промышленности и ювелирного искусства.