VI художественно-промышленная выставка-форум «Уникальная Россия» пройдет с 23 января по 8 февраля 2026 года в выставочном центре «Гостиный двор» в Москве. Мероприятие откроет Год единства народов России и соберет более 4000 участников из 77 регионов, сообщает пресс-служба организаторов.

Выставка-форум «Уникальная Россия» станет крупнейшей площадкой для демонстрации традиционных и современных искусств. В этом году экспозиция займет более 10 000 квадратных метров и объединит свыше 20 выставок и арт-проектов. Посетители смогут увидеть изделия народных художественных промыслов, работы художников, мастеров декоративно-прикладного искусства, а также познакомиться с современными направлениями, использующими инновационные технологии.

В рамках форума будут представлены коллективные стенды регионов, включая Татарстан, Дагестан, Крым, Бурятию, Пермский край, Ямало-Ненецкий автономный округ, Калужскую и Орловскую области. Экспозиция будет обновляться каждую неделю, что позволит гостям познакомиться с новыми экспонентами и приобрести уникальные работы.

Фото - © пресс-служба выставки-форума «Уникальная Россия» Фото - © пресс-служба выставки-форума «Уникальная Россия» Фото - © пресс-служба выставки-форума «Уникальная Россия» Фото - © пресс-служба выставки-форума «Уникальная Россия» Фото - © пресс-служба выставки-форума «Уникальная Россия» Фото - © пресс-служба выставки-форума «Уникальная Россия» Фото - © пресс-служба выставки-форума «Уникальная Россия»

Особое место займет Ювелирный салон, где свои изделия представят ведущие российские бренды и мастера, в том числе Ильгиз Фазулзянов и «Русское серебро». Среди эксклюзивов — скульптуры из бересты Григория Мишина, миниатюры Александра Мухина-Чебоксарского, спецпроект к 70-летию фильма «Карнавальная ночь» и реконструкция платья «Россия» 1967 года.

В программе форума — творческие конкурсы, исторические экспозиции, посвященные важным датам, концерты, кинопоказы, лекции, мастер-классы и показы моды. 25 января состоится презентация проекта «Путь русской тройки» с участием Михаила Пореченкова. Впервые будет организована территория гостеприимства «Интурмаркет. Уникальная Россия», где гости познакомятся с традициями и гастрономией регионов.

Выставка включена в план мероприятий по реализации стратегии государственной культурной политики до 2030 года. Организаторы — ассоциация «Наследие и традиции», фонд «Уникальная страна» и фонд развития художественной промышленности и ювелирного искусства при поддержке федеральных министерств и агентств.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.