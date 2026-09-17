Выставка Екатерины Белашовой открылась в Зарайске до 17 января

Выставка «Я в искусстве, искусство во мне» о творческом наследии скульптора Екатерины Белашовой работает в Доме Голубкиной в Зарайске до 17 января 2027 года, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Выставка «Я в искусстве, искусство во мне», посвященная наследию скульптора, педагога и общественного деятеля Екатерины Белашовой, открыта в Доме Голубкиной — отделе Коломенско-Зарайского государственного музея-заповедника. Экспозиция будет работать до 17 января 2027 года. Возрастное ограничение — 12+.

Проект рассказывает об этапах становления мастера. Белашова получила образование в Ленинграде у В. В. Лишева и А. Т. Матвеева, а затем вместе с супругом Михаилом Белашовым разрабатывала проекты памятников В. И. Чапаеву и Т. Г. Шевченко. Единственным реализованным до начала Великой Отечественной войны проектом стал памятник летчику В. С. Хользунову в Сталинграде, который скульптор лично восстанавливала после бомбардировок.

В эвакуации после гибели мужа на фронте Белашова создала скульптуру «Непокоренная» 1943 года. Отдельная часть выставки посвящена ее портретам Александра Пушкина и Фридерика Шопена, а также связи с уроженкой Зарайска Анной Голубкиной. В 1961 году Белашова вместе с С. И. Лукьяновым создала мемориальный барельеф на месте захоронения А. С. Голубкиной в Зарайске и барельеф для фасада Музея-мастерской в Москве.

Белашова также возглавляла Союз художников СССР и поддерживала молодых авторов. Ее работы хранятся в Третьяковской галерее, Русском музее и Музее А. С. Пушкина. Подробности и билеты — на сайте Коломенско-Зарайского музея-заповедника.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил меценатов за возрождение памятников.

«Все, что связано с историей, нашей культурой, традициями, наследием, мы сегодня видим в воссозданном виде. Я хотел бы сказать спасибо меценатам и всем добрым людям, которые участвуют в возрождении наших святынь, памятников, тем, кто принимал участие и сопровождал этот проект», — отметил губернатор региона.

«Формирование комфортной городской среды» — инициатива национального проекта «Инфраструктура для жизни». В городах и населенных пунктах по всей стране появляются новые культурные пространства, прогулочные зоны, проходит масштабное восстановление исторических зданий. Все это — результат работы федерального проекта. По нему жители сами выбирают, как будет выглядеть их город.