Выставка «Единство непобедимых» откроется в Красногорском филиале Музея Победы

В День народного единства 4 ноября Красногорский филиал Музея Победы откроет выставку «Единство непобедимых». В экспозиции будут представлены уникальные почтовые карточки и плакаты 1940-х годов, посвященные национальным героям, сообщили организаторы выставки.

«В праздничный день приглашаем посетить выставку о героическом военном прошлом нашей страны, легендарных полководцах — гениях военного искусства, преемственности их славного опыта, а также о силе единства народов в борьбе против общего врага», — отметила директор Красногорского филиала Музея Победы Светлана Любенкова.

В выставку войдут предметы из коллекции Красногорского филиала Музея Победы. Среди экспонатов — почтовая карточка «Дмитрий Пожарский» 1944 года, которая содержит знаменитую цитату из речи Иосифа Сталина на Параде 7 ноября 1941 года: «Пусть вдохновляет вас в этой войне мужественный образ наших великих предков — Александра Невского, Димитрия Донского, Кузьмы Минина, Димитрия Пожарского, Александра Суворова, Михаила Кутузова!». Также будет показана почтовая открытка 1945 года, посвященная талантливому писателю, одному из командиров партизанского движения во время Отечественной войны 1812 года генерал-лейтенанту Денису Давыдову.

Посетители смогут увидеть плакаты, отражающие преемственность поколений защитников Отечества от времен Древней Руси до Великой Отечественной войны. Например, плакат «Бьемся мы здорово, колем отчаянно — внуки Суворова, дети Чапаева» знаменитого творческого коллектива советских художников-графиков и живописцев Кукрыниксы. Отдельное место на выставке займет плакат художника Виктора Корецкого 1943 года о единстве народов нашей страны и их общем вкладе в Победу в Великой Отечественной войне.

Выставка подготовлена в рамках проекта «Приближение. История в деталях». Временная экспозиция продлится до 22 ноября.

Красногорский филиал Музея Победы 4 ноября также приглашает жителей и гостей Подмосковья на тематическую программу. В 11:00 начнется интерактивная экскурсия «Мастерство побеждать», во время которой участники узнают о судьбах героев обороны столицы, познакомятся с конструкцией винтовки Мосина и попробуют собрать солдатский вещмешок. С 12:00 до 14:00 всех желающие смогут присоединиться к викторине «За нами Россия, за нами — народ!» и получить памятные призы. Завершит программу в 16:00 некоммерческий показ художественного исторического фильма «Минин и Пожарский» 1939 года о вторжении поляков на территорию Руси и создании купцом Мининым и воеводой Пожарским народного ополчения. Подробности можно узнать по ссылке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.