Выставка династии Глазуновых «Русский сад. Сокровенная провинция» открылась в Егорьевске

Организаторами этого уникального для муниципалитета культурного события выступила Российская Академия живописи, ваяния и зодчества им. Ильи Глазунова при финансовой поддержке кондитерской фабрики «Победа».

До Егорьевска выставка экспонировалась в музее Московского парка культуры и отдыха «Зарядье» и была посвящена 95 -летию со дня рождения советского и российского художника-живописца, Заслуженного деятеля искусств и народного художника РСФСР Ильи Глазунова. Экспонаты также путешествовали по Европе, меняя представление иностранцев о традициях и культуре России с мужицкого образа в валенках и шапке-ушанке на полные красотой и изяществом парчовые наряды и пейзажи, отражающие божью благодать.

Заместитель главы муниципального округа Егорьевск Сергей Евстигнеев и заместитель председателя Совета депутатов округа Александр Плотников поблагодарили организаторов за реализацию этого творческого проекта на Егорьевской земле.

Выставка отражает художественный взгляд на русскую культуру через образы вечноцветущего сада. В Егорьевске представлена лишь часть экспозиции, но гостю, безусловно, есть, на что посмотреть, чем восхититься. Это полотна с пейзажами уютных российских уголков, портреты, графика, эскизы театральных декораций и костюмов супруги Ильи Глазунова Нины Виноградовой-Бенуа для оперы Римского-Корсакова в Большом театре «Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии», а также реконструкция русских костюмов к 400-летию дома Романовых, коллекция старинных предметов из личного собрания творческой династии Глазуновых.

На торжественном открытии выставки можно было познакомиться с ее создателями. Народный художник РФ, ректор Российской академии живописи, ваяния и зодчества, заведующий кафедрой исторической живописи РАЖВиЗ Иван Глазунов выразил признательность меценатам, благодаря которым удалось показать выставку «Русский сад. Сокровенная провинция» в Егорьевске, который сумел и в 21 веке сохранить свое историческое наследие.

Выставка будет работать в выставочном и каминном залах Егорьевского историко-художественного музея с 27 июня по 13 сентября.

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