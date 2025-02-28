Вышел второй документальный фильм цикла «Города-герои» про Ленинград

Второй документальный фильм цикла «Города-герои» расскажет про Ленинград. В нем покажут стойкость и силу духа людей, сообщает Telegram-канал « 80 лет Великой Победе ».

Гид по Санкт-Петербургу продемонстрирует современный мегаполис, в котором спрятаны раны прошлых лет.

О культовых боях на Невском пятачке и Лужском рубеже поведает ветеран Великой Отечественной войны, который принимал участие в этих сражениях. Об ужасах, которые люди переживали в те страшные дни, расскажет Ирина Булинина, жившая в Ленинграде в период блокады.

Рэп-исполнитель 10age расскажет о трагической судьбе собственной прабабушки. Во время Великой Отечественной войны она потеряла двух дочек и супруга.

Гендиректор Эрмитажа Михаил Пиотровский поведает о папе, бабушке и том, как защищали музей.

Кинокартина «Город-герой Ленинград» доступна на официальных страницах «ВКонтакте», Rutube и на сайте.

Узнать подробнее о подготовке к празднованию Великой Победы и важных исторических событиях того времени можно на официальном сайте и в Telegram-канале.