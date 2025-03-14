Вышел третий документальный фильм цикла «Города-герои» про Тулу

Третий документальный фильм из цикла «Города-герои» расскажет о героической обороне Тулы: 43 дня город стоял насмерть и не пустил врага на свою землю, сообщает Telegram-канал « 80 лет Великой Победе ».

Гид Павел Матвеев проведет экскурсию по современной Туле, бережно хранящей историю и память о своих героях-защитниках. Ветеран Великой Отечественной войны Евгений Куропатков расскажет о своем участии в обороне Тулы и поделится личной историей о том, как в годы войны он потерял своего брата-близнеца.

Кроме того, рэп-исполнитель Павел Кравцов, более известный под псевдонимом Кравц, с гордостью расскажет о своей бабушке и дедушке — редком специалисте оружейного завода.

Фильм «Город-герой Тула» можно посмотреть прямо сейчас на официальных страницах «80 лет Великой Победе» в соцсети «ВКонтакте» и на RUTUBE, а также на сайте may9.ru.

Узнать подробнее о подготовке к празднованию Великой Победы и важных исторических событиях того времени можно на официальном сайте и в Telegram-канале.