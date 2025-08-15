«Выкидывала вещи из окна»: Тоня Круть рассказала об отношениях с бывшим

Блогер Тоня Круть, набравшая 1,6 миллиона подписчиков в соцсетях, вернулась в Мурманск, откуда переехала 15 лет назад. 16 августа в 13:00 она планирует организовать встречу со своими подписчиками возле гостиницы «Меридиан», расположенной в сердце города, сообщает Nord-News .

Тоня Круть посетила свой старый дом, где провела значительную часть своей жизни, и прогулялась по хорошо знакомым улицам. Воспоминаниями и впечатлениями от увиденного, которые вызвали у нее ностальгию, девушка поделилась со своими подписчиками в социальных сетях.

«Кто не в курсе. Я сейчас нахожусь в Мурманске, город, в котором меня не было лет 15. По пути домой вчера зашла в одно место, за мной дом, в котором я прожила одни из худших дней в моей жизни», — призналась блогер.

Тоня Круть рассказала о своей жизни в Мурманске, в том числе о романе с молодым человеком, страдавшем алкоголизмом и имевшем проблемы с репродуктивным здоровьем. Она также вспомнила о своей работе кондуктором в ночные смены, о трудностях, связанных с недосыпом из-за «его друзей пьяных на кухне», и о драматичном расставании, когда она выбрасывала вещи бывшего возлюбленного из окна.

Стоит отметить, что бывшая жительница Мурманска ведет популярный блог в запрещенной социальной сети, привлекший аудиторию в 1,6 миллиона пользователей благодаря развлекательному контенту. Также у нее есть аккаунты в Telegram и «ВКонтакте». Многие помнят Тоню Круть по ее участию в телевизионном шоу «Модный приговор».