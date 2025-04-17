Выяснилось, почему Пугачеву до сих пор не признали иноагентом в России

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин высказал мнение касательно того, почему певицу Аллу Пугачеву, покинувшую Россию после начала СВО, до сих пор не признали иностранным агентом, несмотря на то, что она выступает в странах НАТО и поддерживает Украину вместе со своей дочерью Кристиной Орбакайте, сообщает NEWS.ru .

По его словам, у Примадонны есть влиятельные друзья во власти, которые не позволяют присвоить ей статус иноагента.

«Я так скажу — Пугачевой уже давно нужно было дать статус иностранного агента. Я так понимаю, у нее есть друзья в высоких кабинетах, которые ее отстаивают и не дают такую возможность. А так, она этот статус должна была получить давно. И Орбакайте сейчас встала на тропу рядом с мамой. Соответственно, они решили сделать тур по странам НАТО, поддержать украинский режим. Непонятно, куда эти деньги пойдут. Надо разбираться», — отметил Бородин.

Ранее стало известно, что Кристина Орбакайте и Максим Галкин* выступили на корпоративе украинских бизнесменов в Праге.

Между тем Алла Пугачева обратилась к своим врагам, выйдя на связь после своего 76-го Дня рождения.

* Лицо, признанное иностранным агентом в России.