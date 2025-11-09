Выдано разрешение на реставрацию Спасской церкви в Лобне
Фото - © Главное управление культурного наследия Московской области
Главным управлением культурного наследия Московской области выдано разрешение на проведение реставрационных работ на объекте культурного наследия федерального значения «Спасская церковь, 1769 г.», расположенном по адресу: Московская область, г. Лобня, ул. Киово, д. 25А, сообщили в пресс-службе Главного управления культурного наследия.
В рамках выданного разрешения планируется провести полный комплекс реставрационных работ.
Памятник архитектуры — Спасская церковь, построенная по заказу И. И. Воронцова в 1769 г. в стиле барокко, расположена в восточной части усадьбы Киово-Спасское, недалеко от берега пруда.
Трехчастная продольно-осевая композиция здания складывается из храма типа «восьмерик на четверике» с прямоугольной апсидой, небольшой квадратной в плане трапезной с притвором и трехъярусной колокольней с закрытой папертью.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что подмосковная усадьба в Болдине, где жил и работал Василий Татищев, восстанавливается буквально с нуля. Усадьбу восстанавливают с 2023 года. Сначала открыли историческую тропу, осенью прошлого года — памятник Василию Татищеву.
«Уже обустроили сквер и уличную библиотеку. Впереди ждет кропотливый процесс реставрации зданий. Еще сделаем прогулочные дорожки, зоны для творчества и спорта — подружим современную инфраструктуру с историей», — отметил Воробьев.