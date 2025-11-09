Выдано разрешение на реставрацию Спасской церкви в Лобне

Главным управлением культурного наследия Московской области выдано разрешение на проведение реставрационных работ на объекте культурного наследия федерального значения «Спасская церковь, 1769 г.», расположенном по адресу: Московская область, г. Лобня, ул. Киово, д. 25А, сообщили в пресс-службе Главного управления культурного наследия.

В рамках выданного разрешения планируется провести полный комплекс реставрационных работ.

Памятник архитектуры — Спасская церковь, построенная по заказу И. И. Воронцова в 1769 г. в стиле барокко, расположена в восточной части усадьбы Киово-Спасское, недалеко от берега пруда.

Трехчастная продольно-осевая композиция здания складывается из храма типа «восьмерик на четверике» с прямоугольной апсидой, небольшой квадратной в плане трапезной с притвором и трехъярусной колокольней с закрытой папертью.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что подмосковная усадьба в Болдине, где жил и работал Василий Татищев, восстанавливается буквально с нуля. Усадьбу восстанавливают с 2023 года. Сначала открыли историческую тропу, осенью прошлого года — памятник Василию Татищеву.



«Уже обустроили сквер и уличную библиотеку. Впереди ждет кропотливый процесс реставрации зданий. Еще сделаем прогулочные дорожки, зоны для творчества и спорта — подружим современную инфраструктуру с историей», — отметил Воробьев.