«Вы меня зачем позвали? Объясните!»: ведущие «ЧБД» довели Леонида Якубовича

Телеведущий Леонид Якубович попал в конфуз на шоу «Что было дальше», известное в народе как «ЧБД». Комики регулярно перебивали народного артиста России, из-за чего он чуть не покинул шоу, сообщает Starhit .

На YouTube-канале проекта «ЧБД» появился выпуск с Якубовичем. Он, как и другие гости, пришел в студию, чтобы рассказать пяти комикам историю и предложить угадать, чем она закончилась. Однако ведущие перебивали гостя и вставляли неуместные комментарии.

79-летний Якубович явно не ожидал, что шоу будет проходить именно в таком формате. Он несколько раз пытался осадить ведущих. Было понятно, что артист чувствует себя неуютно.

«У меня такое ощущение, что вы умрете в неведении. Я не расскажу финал истории. <…> Я никогда так хорошо себя не чувствовал. Ничего не надо говорить, сижу себе, молчу. <…> Вы меня зачем позвали, объясните!» — высказался телеведущий.

Легендарный ведущий «Поля чудес» должен был рассказать оригинальную концовку истории, но не выдержал формата шоу и ушел из студии. Перед этим он даже попросил ведущих «заткнуться». Тем не менее юмористам удалось его вернуть, и рассказ Якубович все же закончил. Затем ведущие проекта признались, что очень любят и уважают старшего коллегу.

Ранее Якубовичу предложили сбрить усы за 10 млн рублей перед корпоративом на Новый год. Однако он отказался.