Вторая Московская международная издательская неделя пройдет с 9 по 14 сентября

В столице состоится вторая Московская международная издательская неделя, она пройдет с 9 по 14 сентября, сообщает пресс-служба городского департамента культуры.

В нее войдут деловая и культурно-познавательная программы. На площадках в мегаполисе будут проведены презентации книг, встречи с писателями, лекции, мастер-классы и дискуссии экспертов.

«Участие уже подтвердило около 50 издательств из России, Сербии, Турции, Аргентины, Китая, Индии и еще 12 стран. Представители индустрии проведут бизнес-переговоры, обсудят перспективы экспорта книг и предпочтения современного читателя», — сказала заммэра — глава аппарата мэра и правительства столицы Наталья Сергунина.

На проекте «Книга в городе», ставшем частью масштабного «Лета в Москве», на Сретенском бульваре проведут лекции о событиях в истории и о развитии издательского дела. А автор и иллюстратор Светлана Свирина поделится информацией, как придумывают концепции разных изданий, прочитает свое произведение «Свет севера». Родителей с детьми приглашают на концерт авторской песни по мотивам книжных серий.

На Пушкинской площади проведут презентацию литературных путеводителей по столице глазами поэтов Марины Цветаевой, Владимира Маяковского и Бориса Пастернака. В библиотеке им. Н. А. Некрасова всем желающим предложат настольные игры, которые сделаны по «Повестям Белкина» Александра Пушкина, биографиям писателей Александра Островского, Николая Гоголя и Николая Некрасова.

На открытых уроках, которые организуют в творческом центре «Московские мастерские», посетители смогут сделать печати и штампы, нарисовать пейзажи углем, создать коллажи и художественные наброски. Мастер-классы пройдут под руководством иллюстраторов.

На деловой программе Московской международной издательской недели в креативном пространстве «АКИ.лаб» состоятся сессии и дискуссии о продвижении продукции на рынках разных стран, по культурному обмену и на другие темы.

Еще на мероприятии будет работать «Школа молодых переводчиков». Участники проекта подготовят сборник «16 поездок. Маршруты московские в рассказах современных писателей» к выходу в Турции в 2026 году. Они встретятся с авторами рассказов и адаптируют тексты для зарубежной аудитории.