Встреча с руководством парка «Тишь да Крышь» прошла в Лотошино

Это парк с животными, предназначенный прежде всего для семейного отдыха с детьми. В парке на площади более 40 гектаров в просторных вольерах живут альпаки, гуанако, европейские лани и косули, сервал, шотландские хайленды, муфлоны, патагонские мары, овцы, пони и другие животные. Широко представлены птицы — фазаны, индюки, павлины, журавли и домашние куры разных пород. Всего в парке живут 65 зверей и 140 птиц.



Глава муниципалитета Екатерина Долгасова, заместители главы Никита Махлюев и Василий Козловский, основатель парка «Тишь да Крышь» Сергей Цимерман и генеральный директор Игорь Титов обсудили дальнейшее взаимодействие и сотрудничество между администрацией округа и парком.



"Очень хорошо, что такое зоопространство появилось именно на территории нашего, самого экологически чистого в Подмосковье округа. В парке много животных и птиц, их можно покормить и погладить — это особенно интересно для самых маленьких наших жителей. Желаю парку дальнейшего развития, знаю, что есть много планов — будем надеяться, они реализуются», — сказала глава округа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. На оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.