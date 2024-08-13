Всероссийская акция «Ночь кино» состоится 24 августа в городском округе Чехов

сегодня в 16:59

24 августа в рамках 9-й Всероссийской акции «Ночь кино» при поддержке министерства культуры и туризма Московской области зрителей ждет вечер лучших новинок отечественного кинематографа, передает пресс-служба администрации городского округа.

В программе — показы художественных фильмов «Воздух», «Сто лет тому вперед» и «По щучьему велению».

Жители и гости городского округа Чехова приглашаются на бесплатные показы в следующие культурные центры:

- ДК «Дружба», г. Чехов — 20:00

- ДК «Заря», д. Чепелево — 20:00

- ДК «Каскад», п. Васькино — 18:00

- ДК «Луч», с. Стремилово — 20:00

- ДК «Меридиан», с. Новый Быт — 20:00

- ДК «Мечта», с. Дубна — 17:00

- ДК «Ровесник», р. п. Столбовая — 20:00

- ДК «Родник», с. Шарапово — 20:00

- ДК «Современник», с. Троицкое — 20:00

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.