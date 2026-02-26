Всероссийский съезд преподавателей родного языка прошел в ХМАО-Югре

Более 500 человек посетили IV Всероссийский съезд преподавателей родного языка и литературы коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, который прошел в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре на базе Сургутского государственного университета, сообщает пресс-служба ФАДН в Telegram-канале .

Мероприятие было приурочено к Международному дню родного языка. Его посетили педагоги, ученые, представители власти и лидеры общественных организаций из 28 российских регионов, где ведется обучение на языках коренных малочисленных народов России.

На съезде обсуждали значение родных языков как основы духовно-нравственных ценностей и этнической самобытности. Кроме того, участники поговорили на тему подготовки специалистов, цифровизации образования, нормативно-правового обеспечения и ресурсной поддержки.

В рамках съезда прошло пленарное заседание, где выступил начальник управления государственной политики в сфере межнациональных отношений ФАДН России Тимур Цыбиков.

«Мансийский язык стал первым языком малочисленных народов, включенным в „Яндекс Переводчик“. Для нас это знаковое событие. Выражаем благодарность губернатору и правительству Югры за то, что поддержали этот проект. Югра показала пример, что эту работу можно и нужно делать на достойном уровне»», — сказал он.

Он подчеркнул важность внедрения цифровых технологий в образовательный процесс, что является дополнением традиционных методов обучения. Цыбиков отметил, что будущее языков, особенно уязвимых языков коренных малочисленных народов, во многом зависит от интеграции в киберпространство.

