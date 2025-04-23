Всероссийская акция «Ночь музеев» пройдет в Ленинском округе 17 мая

17 мая состоится ежегодная Всероссийская акция «Ночь музеев», которая проводится в нашей стране с 2002 года. Государственный исторический музей-заповедник «Горки Ленинские» традиционно приурочил к проведению акции несколько мероприятий. Гостей ждут театральная постановка, музейная прогулка, премьера фильма «Война и музыка» и концерт. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

«По традиции в «Ночь музеев» музей-заповедник «Горки Ленинские» старается приготовить для посетителей неординарную программу. В этом году мы отдаем дань уважения героям, а также возвращаемся к традиции усадебного домашнего театра. Получается, что история места объединяет память поколений», — отметил директор музея-заповедника «Горки Ленинские» Евгений Сарамуд.

Музейная прогулка «Горки: путь усадьбы» расскажет об истории имения Горки, в частности, о том, как в годы Великой Отечественной войны ради сохранения мемориального комплекса было принято решение о проведении защитной маскировки зданий. Тогда стены построек столичные художники расписали деревьями и кустами, а парковые дорожки и белокаменные балюстрады были замаскированы.

Профессиональное независимое театральное объединение «Мамин театр» в театре на открытом воздухе в усадьбе Горки покажет спектакль «Мое ленинградское детство» по повести блокадницы Эллы Фоняковой «Хлеб той зимы». В основе сюжета воспоминания и переживания первоклассницы Лены, оставшаяся вместе с семьей в блокадном Ленинграде и пережившей в городе голод и бомбежки. Несмотря на трагизм событий, режиссерам удалось создать добрый и жизнеутверждающий литературный спектакль с мини-оркестром.

Ансамбль оркестра народных инструментов им. Некрасова телерадиоцентра «Орфей» под управлением Михаила Никифорова представит концерт «Волшебство русской музыки» в память о великом русском балалаечнике Михаиле Рожкове, который со своим любимым инструментом прошел дорогами войны от Ржева до Кенигсберга, а после войны покорил весь мир своей игрой.

Завершит программу «Ночи музеев» в Горках Ленинских премьерный показ фильма Сарика Андреасяна «Война и музыка» в кинотеатре под открытым небом «Киносад». Фильм — это история трех друзей, в мирную жизнь которых ворвалась война. Выжить в огненном аду сражений с фашизмом друзьям помогает музыка. Этим показом летний кинотеатр «Киносад», начавший работу в музее-заповеднике «Горки Ленинские» год назад, открывает сезон 2025 года.

Развитие сферы культуры — важное направление работы команды губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«В Подмосковье более 33 тыс. человек работают в этой сфере. У нас 69 музеев, 28 театров, более 900 культурно-досуговых учреждений, больше 920 библиотек, 191 школа искусств и 105 кинотеатров. Музыка, поэзия, фильмы, танцы, театральные постановки становятся все популярнее у жителей региона, и все это благодаря нашим работникам культуры», — отметил глава региона.