Всероссийская акция «Игрушка ветерану» собрала больше 1 тысячи работ

«Прежде всего, я присоединяюсь ко всем теплым поздравлениям, которые прислали участники акции „Игрушка ветерану“. В преддверии 80-летия Великой Победы хочу пожелать фронтовикам долгих лет жизни, сердечного тепла и уверенности в благополучном будущем. Наши ветераны по праву могут гордиться молодым поколением. Мы получили сотни писем со всей страны. В них взрослые и дети вложили благодарность своих сердец, рассказали о своих фронтовиках, поделились теплом и вместе с рукодельной игрушкой передали низкий поклон ветеранам. Мы получили более тысячи пушистых мишек, сотканных с любовью и почтением к победителям. Каждый из них будет передан ветеранам, подарит им улыбку и веру в то, что их подвиг бессмертен. Дорогие ветераны! Пусть ваши сердца всегда остаются молодыми и полными надежды. Вы наша гордость, наша история, наши герои! Ваша Победа в наших сердцах!» — сказала Радионова.

Акцию запустили в рамках международной премии «Экология — дело каждого». Участие приняли взрослые и дети из РФ и ближнего зарубежья. Они создали своими руками плюшевых белых медведей — символ премии, а также написали на открытках самые добрые пожелания. Подарки передадут ветеранам в преддверии 80-й годовщины Великой Победы.

Принять участие в доброй акции пожелали сотни россиян от Камчатки до Крыма. Это воспитанники детских домов, дошкольники, школьники и студенты, педагоги и инженеры, многодетные семьи и пенсионеры. Они прислали в адрес премии «Экология — дело каждого» трогательные письма ветеранам и сделанные своими руками мягкие игрушки.

Фото - © пресс-центр Международной детско-юношеской премии «Экология — дело каждого» Фото - © пресс-центр Международной детско-юношеской премии «Экология — дело каждого» Фото - © пресс-центр Международной детско-юношеской премии «Экология — дело каждого»

Радионова отметила, что подарки пришли из больших городов и маленьких сел. Активно участвовали в акции жители Камчатки, Новосибирска, Краснодара, Крыма, Мордовии, Омска и Орла. Много поздравлений подготовили ветеранам воспитанники московской школы № 67 и учащиеся школы № 3 города Бабаево Вологодской области. Но самое большое количество памятных подарков прислали участники акции из Пензенской области и Татарстана.

Особые пожелания и письма пришли из Санкт-Петербурга с подписью «жители Ленинграда». С воодушевлением подхватили акцию сотрудники территориальных управлений Росприроднадзора и их семьи, а также специалисты центра лабораторного анализа и технических измерений по республике Карелия. Трогательные письма пришли от районной станции юных натуралистов города Строитель Белгородской области.

«Спасибо Вам, уважаемые ветераны, за наш мир, за это солнце, за чистое небо, за счастливую жизнь. Ваши подвиги никогда не будут забыты. Ваши сердца будут биться мужеством и честью в наших сердцах. Спасибо за Победу!», — написала Валерия Хрипкова, жительница г. Строитель.

Радионова поблагодарила участников акции «Игрушка ветерану» за душевный, не дежурный подход к подаркам для фронтовиков. Белых медведей связали крючком и спицами, украсили милыми шарфиками и красными сердцами, бумажными букетами и яркими лентами, нарядили в галстуки и вышитые жилетки, модные кеды и шапки-ушанки, сшили им пилотки со звездой и даже набили душистой лавандой. В каждую игрушку авторы вложили частичку своей души.

«Игрушка — это символ радости, беззаботности. Я хотел бы подарить ветеранам немного счастья и напомнить им, что в жизни всегда есть место для улыбки и тепла», — написал первоклассник Артем Москвин из города Никольск Пензенской области.

По словам главы Росприроднадзора, в своих письмах участники акции выразили огромную признательность организаторам за привлечение детей к общему долгу — заботе о ветеранах. Родители отметили, что в процессе пошива мягкой игрушки рассказывали детям о войне, о воевавших предках, о героизме всех, кто ковал Победу на фронте и в тылу, о светлой памяти, которую хранят и передают новым поколениям.

Так, девятиклассница Милана Ролдугина из Липецка сшила трех разных мишек ветеранам и пообещала помнить их подвиг, чтобы сделать мир лучше.

Международная премия «Экология — дело каждого» учреждена Росприроднадзором 31 марта 2021 года. Она ежегодно присуждается за интересные идеи, инициативы и проекты, посвященные сохранению окружающей среды. В проекте участвуют дети и взрослые из 78 стран, включая все регионы России. Прием заявок на пятый юбилейный сезон премии на сайте завершился 1 апреля 2025 года.

Призеры и победители получают ценные подарки, а также преимущества при поступлении в 150 российских вузов, включая ВШЭ, РУДН, СКФУ, которые предоставляют бюджетные и грантовые места победителям и лауреатам премии Росприроднадзора.