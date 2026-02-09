Всемирный клуб петербуржцев отметил 35-летие и подвел итоги работы

Председатель правления Всемирного клуба петербуржцев Наталия Сидоркевич подвела итоги деятельности организации, отметив 35-летие клуба и рассказав о приоритетных проектах для молодежи, сообщает газета «Петербургский дневник» .

Всемирный клуб петербуржцев, основанный в 1991 году, объединяет людей, неравнодушных к прошлому и будущему Петербурга. По словам Сидоркевич, клуб уделяет особое внимание сохранению культурных традиций и поддержке молодых жителей города.

Одним из ключевых направлений работы клуба стала издательская деятельность. В серии «Библиотека ВКП» вышло уже 121 издание, в том числе книги о блокаде Ленинграда и памяти жертв Холокоста. Эти книги ежегодно передаются библиотекам Петербурга, России и других стран.

Особое место в деятельности клуба занимают программы для детей и молодежи. Клуб поддерживает конкурсы, такие как «Моя родословная», «Лучший экскурсовод» и «Пушкинский Петербург», а также вручает премию «Звезда Прометея» юным талантам. За годы существования лауреатами стали 334 человека, многие из которых впоследствии стали педагогами.

Наталия Сидоркевич отметила, что число членов клуба ограничено 122 — по высоте шпиля Петропавловского собора, что символизирует связь с историей города. Клуб продолжает развивать новые проекты и объединять поколения петербуржцев.

