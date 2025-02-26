Всемирный День пельменей отметили мастер-классом в Люберцах

Мастер-класс по лепке пельменей прошел в Центральной библиотеке им. С. Есенина городского округа Люберцы. Участники посвятили его Всемирному Дню пельменей, который отмечается ежегодно 18 февраля, сообщает пресс-служба администрации округа.

«Пельмени — это не просто еда, это настоящая гастрономическая легенда, которая объединяет людей по всему миру. Равиоли, хинкали, гедза, манты, буузы — у каждой культуры есть свой вариант этого замечательного блюда. Но наши родные пельмени — это что-то особенное! Сегодняшний день мы провели в теплой и дружеской атмосфере. Вместе с подругами по женскому движению, молодежной палатой союза женщин России, девушками из МГЕР и с «Мамами в ресурсе» организовали мастер-класс по лепке пельменей. Наши замечательные женщины — Расима Камимуллина, Вероника Потапова, Ольга Гоффе, Анжелика Барсукова и Евгения Ерченкова — поделились своими секретными рецептами и опытом. Молодые участницы с удовольствием учились у старших подруг, и это было потрясающе!» — отметила депутат совета депутатов городского округа Люберцы, муниципальный координатор партийного проекта «Женское движение Единой России» Елена Верховых.

Она напомнила, что Всемирный День пельменей стали отмечать совсем недавно — в 2015 году. Придумали его в Ижевске. Считается, что Удмуртия является родиной этого блюда.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.