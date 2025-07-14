Летние активности предлагают высоковчанам в парке «Березовый» в Клину

Интересная и познавательная программа пройдет в Высоковском парке «Березовый» на неделе с 15 по 20 июля 2025 года, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

В среду и воскресенье посетителей ждут тематические лекции, мастер-классы, спортивные эстафеты и развлекательные игры.

В среду, 16 июля, с 10:30 пройдет лекторий «Интересные факты о дельфинах», сразу после лекции ребята смогут проявить свои творческие способности на мастер-классе «Оригами Дельфин».

С 11:00 — полчаса без гаджетов играем в настольные игры. А с 11:30 пройдет «Физкульт-привет» —зарядка под веселую музыку, которая зарядит энергией на весь день. С 12:00 любителей активного отдыха ждут эстафеты.

В воскресенье, 20 июля, программа продолжится на Центральной площади парка (по погоде). С 11:00 до 11:30 можно будет принять участие в спортивных эстафетах «На старт, внимание, марш!». С 11:30 до 12:00 гостей ждет развлекательная программа «УРА! ИГРА!» с подвижными играми. А с 12:00 до 12:30 пройдет игра «Парк приключений». Завершит воскресную программу интерактивное мероприятие « В гостях у сказки» с 12:30 до 13:00. Ребята познакомятся со сказкой Александра Пушкина «Сказка о рыбаке и рыбке».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.