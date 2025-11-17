Всемирный день доброты отметили в Электростали

В этот день по всему миру проходят разнообразные мероприятия, акции и кампании, направленные на поддержку добрых дел. В России Всемирный день доброты впервые прошел в ноябре 2009 года.

В этом году в такой день электростальские волонтеры, активное студенчество и юнармейцы навели порядок на территории мемориала гвардейскому миномету «Катюша». Этот памятник является особенно значимым для нашего города и был установлен в год 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Именно электростальскими снарядами впервые в истории дала залп по врагу «Катюша».

Участие в экологической акции приняли: отряд юнармейцев «Ратник», волонтерское движение Электростальского института «Мы рядом» и волонтеры Подмосковья. Большое спасибо ребятам, которые не остались равнодушными в такой день и сделали еще одно доброе дело.

