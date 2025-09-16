Все лучшее сразу: кто из детей российских звезд совместил талант и красоту

Приемный сын Олега Газманова Филипп никогда не чувствовал себя чужим в семье популярного певца, а будущее он связывает с предпринимательством. Дети знаменитостей не всегда идут по стопам своих родителей, сообщает kp.ru .

Сыну певицы Валерии и Александра Шурыгина Арсению прочили карьеру пианиста, но в 16 лет он тоже выбрал бизнес, а Дени Байсаров — сын Кристины Орбакайте и Руслана Байсарова учился в Чеченском кадетском корпусе и затем в Великобритании и сейчас развивает дело по организации мероприятий, а также увлекается фотографией.

Сын Натальи Сенчуковой и Виктора Рыбина Василий, несмотря на музыкальное окружение, отдал предпочтение спорту. Его отец, мастер карате с черным поясом 5-го дана, приступил к занятиям с сыном, когда тот едва достиг трехлетнего возраста. Со временем Василий увлекся кроссфитом и достиг желаемого результата — обрел атлетическое телосложение. Вполне закономерно, что его часто зовут участвовать в фотосессиях для компаний, производящих спортивные товары и модную одежду.

Доминик Раманаускас, наследник Татьяны Лютаевой и Рокаса Раманаускаса, окончил школу экстерном, учился в МГУ и акцентирует внимание на том, что всего достиг самостоятельно.