Врачи спасли жизнь сына Шер после его передозировки запрещенными веществами

Сын американской певицы Шер Элайджа Блю Олман попал в больницу в тяжелом состоянии из-за передозировки запрещенными веществами. Несмотря на сложности в отношениях между знаменитой матерью и сыном, певица бросила все свои ресурсы на то, чтобы спасти Элайджа, пишет peopletalk.ru со ссылкой на TMZ.

Известно, что передозировка веществами у 48-летнего Элайджа произошла в Калифорнии. Медики делали все возможное, чтобы стабилизировать его состояние. В итоге им это удалось. В настоящее время сын певицы находится под надзором квалифицированных специалистов.

В 2014 году Элайджа признался журналистам, что употребляет запрещенные вещества с 11-летнего возраста. В том числе это стало причиной натянутых отношений с матерью.

Год назад певица через суд хотела взять опеку над сыном. Она утверждала, что из-за зависимости он не может адекватно управлять своим имуществом. Однако мужчина обжаловал решение, заявив, что давно самостоятельный и женатый человек.

Массовый зритель знает Элайджа Блю Олмана как вокалиста, гитариста и автора песен индастриал-рок-группы Deadsy.