сегодня в 12:05

Врач из Раменского стал финалистом конкурса патриотической песни

Травматолог-ортопед Раменской больницы Константин Стрельников вышел в финал Всероссийского фестиваля патриотической песни среди медицинских работников. Он стал одним из шести представителей Московской области на финальном этапе конкурса, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

21 февраля в подмосковном Видном прошел региональный отборочный тур Всероссийского фестиваля патриотической песни среди работников здравоохранения Московской области. Мероприятие было посвящено 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и организовано при поддержке областного профсоюза медиков.

Честь Раменского округа на конкурсе защищали сотрудники местной больницы — врач-травматолог Константин Стрельников, заведующая Юровской амбулаторией Марина Малыгина и медсестра из Островецкой амбулатории Ольга Берлянская. По итогам отбора Константин Стрельников вошел в число финалистов фестиваля.

Вместе с пятью другими победителями отборочного тура врач из Раменского представит Подмосковье на финальном этапе Всероссийского фестиваля патриотической песни среди медицинских работников. Финал запланирован на апрель 2025 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в регионе продолжается большая работа по модернизации медучреждений.

«Сегодня у нас в работе находится ряд поликлиник. Какие-то из них выходят из капитального ремонта уже в другом облике, с другим оборудованием, с потенциалом другим. Это, безусловно, привлекает, в том числе квалифицированные профессиональные кадры», – отметил Воробьев.