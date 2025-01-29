Врач или писатель: петербуржцы рассказали о своем отношении к Антону Чехову

В среду исполняется 165 лет со дня рождения Антона Павловича Чехова. Стало известно, каково отношение петербуржцев к нему. Для многих Чехов прежде всего врач, для других — выдающийся писатель, сообщает газета «Петербургский дневник» .

Инженер Анна рассказала, что ее отец обожает Чехова, а сама она с детства читала его рассказы, отмечая, что его произведения помогают в трудные времена. Инженер Алексей выделил «Каштанку» среди своих любимых рассказов, а театральный гример Татьяна недавно перечитывала «Вишневый сад».

В Петербурге есть улица, названная в честь Чехова, рядом с которой располагалась типография его издателя Суворина.

По словам замдиректора Государственного музея истории российской литературы Эрнеста Орлова, в коротких формах рассказов Чехова присутствует глубокий жизненный смысл. Его опыт врача, который требует точности и краткости, также отразился в литературной работе.

«Чехов — писатель московский, безусловно, потому что все наиболее существенное — оно, конечно, связано с древней столицей, хотя он там не родился, но здесь какая-то другая атмосфера, свободная», — отметил Орлов.

Эксперт также выразил желание организовать выставку, посвященную памяти Чехова, в которой были бы собраны воспоминания его современников. Чехов, будучи связанным с Москвой, часто искал убежище в Петербурге. В 1893 году он даже организовал литературный обед в День Татьяны, отмечая этот праздник в окружении коллег.