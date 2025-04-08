Воспитанницы музыкальной школы Королева завоевали награды на международном конкурсе

В Москве завершился Х Международного фестиваля-конкурса «Волшебный мир искусства» в номинации «Эстрадно-джазовое пение». Конкурс, организованный Фондом развития образования в сфере культуры и искусств «Орфей», стал настоящим праздником для любителей вокального искусства, сообщила пресс-служба администрации городского округа Королев.

В жюри конкурса вошли именитые и профессиональные деятели вокала. Почетным председателем стал Виктор Иванович Забияко, профессор кафедры вокала РАМ им. Гнесиных, а также почетный профессор Веронской и Шанхайской консерваторий, и член Международной академии современной музыки в Сан-Ремо.

Поздравляем учащихся класса сольного эстрадного пения Детской музыкальной школы микрорайона Юбилейный с отличными результатами в конкурсе:

Анастасия Афанасьева — лауреат 1 степени

Евдокия Бондаренко — лауреат 1 степени

Дарья Бондаренко — лауреат 2 степени

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