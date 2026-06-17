Воспитанницы Можайской колонии поставили сказку Филатова

сегодня в 10:58

В Можайской воспитательной колонии прошла премьера спектакля по пьесе Леонида Филатова «Сказка про Федота-стрельца, удалого молодца», сообщает пресс-служба ГУФСИН России по Московской области.

В постановке участвовали воспитанницы из кружка «Небанальное чтение». Работой руководил старший психолог психологической лаборатории Можайской воспитательной колонии Михаил Якушев.

В течение трех месяцев участницы вместе с сотрудниками колонии разучивали реплики, шили костюмы, готовили реквизит и репетировали сцены. Спектакль включал музыкальные фрагменты и танцевальные номера.

Зрители увидели образы царя-самодура, Федота-стрельца, Бабы-Яги, волшебной невесты, остроумных нянек, иностранного гостя и «того, чего и нет».

«Такие спектакли помогают развивать творческие навыки учениц, а также позволяют по-новому взглянуть на классическое произведение, помочь молодым девушкам прочувствовать и прожить несущественные проблемы, осознать свою жизненную позицию и, возможно, изменить свой взгляд на будущее», — отметил Михаил Якушев.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.