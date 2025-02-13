Воспитанники Воскресенской ДШИ достигли высоких результатов на творческих конкурсах

сегодня в 14:50

Воспитанники Воскресенской детской школы искусств успешно участвуют в конкурсах различных уровней, демонстрируя таланты и усердие, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Учащиеся фортепианного отдела ДШИ № 3 достойно представили Воскресенск на X Открытом Всероссийском конкурсе имени К. Черни, который проходил в дистанционном формате в Омске. По итогам конкурсных испытаний Татев Геворгян —лауреат II степени, а Эмилия Жирнова — лауреат III степени. Преподаватель Наталия Николаева награждена благодарственным письмом «За высокое педагогическое мастерство».

Учащиеся отделения «Музыкальный фольклор» ДШИ № 3 стали лауреатами различных степеней Межзонального открытого конкурса «Музыкальное детство» в городе Бронницы.

Хореографический коллектив «Фантазия» ДШИ № 5 под руководством Галины Кудрявцевой — победитель Всероссийского фестиваля-конкурса искусства и творчества «Мы вместе — Россия», прошедшем в городе Раменское.

Юная пианистка ДШИ № 4 София Куджаева (преподаватель Лариса Тюменцева) стала лауреатом III степени III Международного конкурса молодых музыкантов-исполнителей «Территория творчества».

Учащиеся театрального отдела ДШИ «Элегия» получили призовые места Московского областного фестиваля-конкурса чтецов «Открытая книга-2025», прошедшем в городе Химки.

Свое профессиональное мастерство демонстрируют и педагоги Воскресенской детской школы искусств. Так, преподаватель фортепианного отдела ДМШ № 2 Елена Кошкадаева стала лауреатом II степени на Московском областном открытом фестивале-конкурсе «Общественная филармония — играют преподаватели».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.