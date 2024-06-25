Воспитанники школы искусств в Химках получили награды на фестивале им Чайковского

На церемонии открытия фестиваля им. Петра Ильича Чайковского прошло торжественное награждение победителей рейтинга учащихся школ искусств Московской области — стипендиатов программы губернатора Андрея Воробьева «Одаренные дети Подмосковья». В четырех из 14-ти номинаций победили воспитанники и коллективы центральной детской школы искусств городского округа Химки. Об этом сообщает администрация округа.

«Ежегодно проводится рейтингование учащихся солистов и коллективов школ искусств по 14 номинациям. Побеждают дети, которые чаще других побеждали в рейтинговых конкурсах региона и конкурсах Министерства просвещения Российской Федерации. В этом году в нашей школе уникальный случай — победа сразу в четырех номинациях. Мы очень гордимся нашими ребятами. Я также хочу поздравить преподавателей и концертмейстеров с этой победой. Без сомнения, их труд, чуткость и профессионализм помогли нашим воспитанникам добиться успеха», — рассказала Инна Монастырская.

Доказав свой талант и упорство стипендиатами программы губернатора Андрея Воробьева стали: образцовый детский коллектив Московской области — Хореографический ансамбль «Улыбка» под управлением Ларисы Владимировны Голенковой; Артем Карпов — солист ансамбля «Улыбка»; хор «Камертон» под управлением Анны Алексеевны Клименковой.

Победители получили денежные гранты. Эти средства будут направлены на закупку костюмов, цифрового и профессионального оборудования, проведение мастер-классов для детей и коллективов, а также на участие в различных конкурсах.

«Ученики школы и их родители видят, что государство инвестирует в детское творческое развитие и признает их талант и старания. Когда дети и подростки имеют доступ к современному образованию под руководством опытных преподавателей, это способствует формированию нового поколения талантов», — отметил муниципальный депутат Николай Томашов.

В 2026 году центральная детская школа искусств примет участие в реализации региональной программы «Культурная среда Подмосковья». В рамках программы планируется закупить для учеников школы искусств новые музыкальные инструменты: баяны, аккордеоны, рояли и пианино. Все инструменты будут приобретены у лучших отечественных производителей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.