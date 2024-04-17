Воспитанники серпуховского ансамбля «Вдохновение» привезли награды из Ижевска

Детский ансамбль народного танца «Вдохновение» вернулся домой в Серпухов из Ижевска, где принял участие в Российском конкурс-фестивале детского и юношеского творчества «Золотое небо», сообщили в пресс-службе муниципалитета.

«Мы приняли участие в конкурсе в городе Ижевск, республика Удмуртия. Выступали наши воспитанники в трех номинациях: средний возраст 13-16 лет; смешанная группа и младший возраст 10-12 лет. Нами были представлены танцы — русские, армянские и тирольский танец. По итогам конкурса жюри присудило нам 3 призовых места Лауреатов первой степени, чему мы с нашим вторым педагогом Татьяной Транчуковой несказанно рады!» — сообщила руководитель коллектива Ольга Афанасьева.

Всего на конкурс-фестиваль из Серпуха отправилось 36 воспитанников ее команды. Детский ансамбль народного танца «Вдохновение» занимается на базе гимназии № 1 в Серпухове.

В различных конкурсах всероссийского и международного масштаба ансамбль «Вдохновение» принимает участие регулярно и всегда привозит домой награды. Так в прошлом году в рамках общественного фестивального движения «Дети России» юные танцоры из гимназии № 1 в Серпухове ездили в Казань.

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