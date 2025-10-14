Воспитанники из Сергиево-Посадского округа стали призерами Всероссийских соревнований

Три раза в неделю двенадцать воспитанников Центра имени А. Мещерякова посещает секцию адаптивного конного спорта Ирины Родосской. Педагог-наставник, обучающий верховой езде, помогает детям с нарушениями интеллекта, зрения и слуха не ставить крест на своих амбициях и добиваться побед на соревнованиях, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

15-летняя Ксюша Константинова привезла две медали Всероссийской спартакиады спецолимпипиады по конному спорту из Ессентуков. 16-летняя Жанна Климюк, которая ничего не слышит и не разговаривает, также показала достойный результат. На плечах наставника, ни много ни мало, держится личностный рост спортсменок — доказано, что занятия развивают зрение, слух, ощущение себя в пространстве и мозговую деятельность в целом.

Подготовка идет к двум дисциплинам: английская езда и рабочая тропа. Рабочую тропу доверили Ксюше. Английскую езду с применением особой методики съемочной группе продемонстрировала Жанна. Результату способствовал кропотливый труд наставницы и ее подопечных в течение двух лет.

Девушки и тренер гордятся успехами, награды за которые заняли достойное место на стендах Центра имени А. Мещерякова. Философия занятий проста: «Лошадь — не канат, не мат, не конь из спортзала и не велосипед. Это особый мир». А в случае с Ксюшей и Жанной — еще и проводник в мир успеха и гордости за себя и свое любимое дело.

