Воспитанники из Орехово-Зуева стали лауреатами конкурса «Вектор креатива-2025»

II фестиваль-конкурс современной электронной музыки среди учащихся школ креативных индустрий России «Вектор креатива-2025» прошел в г. Обнинск. На суд жюри свои работы прислали 75 участников из 22 регионов России. Оценивали творчество педагоги, профессиональные музыканты, продюсеры и аранжировщики из разных уголков страны, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Учащиеся школы креативных индустрий ДШИ им. Якова Флиера стали лауреатами в номинациях: «Искусство работы с семплами» Кирилл Агафонов — лауреат II степени; «Произведение на атомную тематику» Руслан Ильин — лауреат III степени. Преподаватель — П. А. Мелихов.

Помощь в создании музыки оказал преподаватель студии звукорежиссуры С. А. Миняйло. Вокальную партию исполнила преподаватель сольного академического пения Г. Р. Короткова.

Учащиеся школы креативных индустрий из Орехово-Зуева стали лауреатами Всероссийского конкурса электроакустической музыки DEMO.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.