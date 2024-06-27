Воспитанник детской школы искусств вошел в число одаренных детей Подмосковья

В Коломне воспитанник озерской детской школы искусств имени С. Д. Сурмилло Михаил Смирнов стал победителем губернаторской программы «Одаренные дети Подмосковья». Награждение юного гитариста прошло во время открытия X Международного фестиваля искусств П. И. Чайковского. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Дипломы победителям вручали художественный руководитель фестиваля, народный артист СССР Юрий Башмет, министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов и другие почетные гости.

Юные музыканты также смогли посетить уникальный музей-заповедник П. И. Чайковского и прикоснуться к наследию великого композитора.

Детская школа искусств имени Сергея Дмитриевича Сурмилло — старейшая школа искусств Московской области. Она была основана в 1946 году по инициативе Сергея Дмитриевича Сурмилло. Учреждение прошло длинный путь от музыкальной до детской школы искусств. За это время путевку в жизнь получили более 2 500 воспитанников. Сейчас здесь развивается 18 направлений для творчества, а в школе обучается более 600 озерчан.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил уделять особое внимание поддержке семей с детьми. В регионе для этой цели вводятся различные выплаты.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.