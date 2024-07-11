В Егорьевском историко-художественном музее откроется интерактивная экспозиция

Интерактивную экспозицию в зале отдела истории «Ворота в Мещеру» в Егорьевском историко-художественном музее планируется открыть осенью. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Егорьевск.

В прошлом году в рамках государственной программы «Культура России» прошла реконструкция зала отдела истории «Ворота в Мещеру» в Егорьевском историко-художественном музее. Сразу после этого была начата работа над созданием уникальной интерактивной экспозиции, которая разместится в 6 залах. Окончание работы намечено на начало осени.

Облик первого зала отдела истории «Ворота в Мещеру» можно оценить уже сегодня. Директор Егорьевского историко-художественного музея Наталия Артемова рассказала о том, что в дизайн проекте, который будет рассказывать об истории древней Мещеры, задействованы все возможные ресурсы.

Здесь будет интерактивный пол с имитацией водной поверхности. В центре зала расположится остров, на котором находится представительница древнего племени Мещеры. В витринах посетители смогут увидеть древние украшения жителей фино-угорских племен, которые были найдены в Жабках и при раскопках в Старой Рязани. Посетители познакомятся с историей о ледниках, о подземных обитателях и древними ископаемыми. Для детей оборудуют уголок для настоящих раскопок.

В экспозиции о природе много информации о животном и растительном мире. На интерактивных планшетах посетители смогут поймать рыбу, которая издавна водилась в Мещерских озёрах и реках, а также узнать много нового о цветах и травах нашего региона. Животный мир представляют более 70 чучел, которые были отреставрированы, и виртуальные ресурсы, рассказывающие о лесных обитателях.

Создание экспозиции этого зала стало возможным благодаря выигранному музеем гранту Президентского Фонда культурных инициатив.

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