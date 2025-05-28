Воробьев: выставка «Свет между мирами» укрепит связь Подмосковья и Узбекистана

В Подмосковье 28 мая Музей «Новый Иерусалим» совместно с фондом развития культуры и искусства открыл выставку «Свет между мирами». Массовый зритель сможет посетить экспозицию с 30 мая по 8 ноября 2025 года. В день открытия проекта губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что выставка поможет укрепить связь между Подмосковьем и Узбекистаном.

«Сближение России и Узбекистана сегодня идет по многим направлениям — в экономике, науке и образовании, в сфере туризма и гостеприимства и, конечно, в области искусства. Творчество всегда объединяет, особенно когда есть общая история, прочные культурные связи, взаимопонимание и поддержка между нашими народами. Уверен, что совместный проект „Свет между мирами“ поможет укрепить дружбу России и Узбекистана, будет интересен как знатокам и ценителям искусства, так и тем, кто впервые приехал к нам в „Новый Иерусалим“», — сказал Воробьев.

На выставке представлены экспонаты малоизученного пласта советского, узбекского и русского модернизма 1920–1930 годов. Проект объединил в себе две уникальные коллекции, в которую вошли более 160 живописных и графических работ 40 художников.

Предыдущий межмузейный проект состоялся в 1989 году, в рамках которого Музей имени Савицкого и Русский музей выпустили книгу «Авангард, остановленный на бегу». Новая выставка задумана как встреча двух значительных музейных коллекций искусства XX века.

О проделанной работе

Над созданием выставки работала расширенная кураторская группа, в которую входили в том числе руководитель художественного отдела Музея «Новый Иерусалим» Людмила Денисова и искусствовед, концептолог и сценарист Елена Папченко.

По мнению председателя Фонда развития культуры и искусства Узбекистана Гаяне Умеровой, созданная выставка — это проект, который основан на уважении к наследию и уникальном межмузейном партнерстве.

«Это первый за многие годы международный проект, объединяющий такие значимые и при этом столь различные коллекции, как собрания Музея „Новый Иерусалим“ и Музея Савицкого. Вместе они раскрывают забытые или искажённые страницы истории искусства, позволяют взглянуть на 1920–1930-е не только как на противостояние авангарда и соцреализма, но как на время поиска нового художественного языка, внутренней свободы и эксперимента», — отметила Умерова.

Акцент выставки

Отдельным акцентом выставки стала история «музейного строительства». Экспертам удалось сформировать экспозицию в условиях, когда далеко не все произведения искусства были в официальном культурном поле.

«Выставочный проект „Свет между мирами“, объединяющий два региона, отдаленных друг от друга более чем на 2000 километров, две страны, связанные общими страницами истории, — важнейший международный культурный мост, значение которого сегодня сложно переоценить. Примечательно, что проект проходит в нашем музее „Новый Иерусалим“, являющемся ведущей и крупнейшей в России культурной институцией с региональным статусом и, кроме того, имеющем с Нукусским музеем созвучные коллекции поставангарда 1920−1930 годов, интерес к которому заметно возрос в последние годы», — рассказал министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов.

Экспозиция показывает тематику искусства 1920–1930-х годов: образ Востока, национальный модернизм, портреты эпохи и философские поиски. Основными художниками экспозиции стали Александр Волков, Николай Карахан, Урал Тансыкбаев.

По словам директора Нукусского музея (Savitsky Museum) Гулбахари Изентаевой, участие музея в выставке стало настоящим международным событием.

«Коллекция музея Савицкого уникальна не только своим составом, но и историей формирования — она стала возможной благодаря смелости и дальновидности Игоря Витальевича Савицкого, который, рискуя, сохранял то, что было отвергнуто системой. Сегодня, когда наши работы выходят за пределы Нукуса и оказываются в диалоге с собраниями таких музеев, как „Новый Иерусалим“, мы видим, как важно продолжать это наследие — говорить о многообразии, эксперименте, личных художественных интонациях, которые и составляют живую ткань культуры. Уверена, что выставка станет важным вкладом в переосмысление роли региональных музеев в сохранении и интерпретации глобального художественного процесса», — сказала Изентаева.

Выставка включает в себя в том числе звуковые инсталляции с «голосами» художников. В рамках проекта планируют выпустить научный каталог и серию сувенирной продукции, а также планируют провести тематические мероприятия для всех возрастов.

«Сценарий экспозиции выстроен как череда художественных метафор, описывающих главные вызовы эпохи: расширение границ пространства и времени, вопрос о месте человека в индустриальном мире, новую метафизику, взаимосвязь отдельной личности и общества. Здесь не ставится невозможная задача дать зрителю полное представление о каждой коллекции, но раскрываются пространства их сближения и диалога в том, что касается образа времени и идеи будущего в ее самом широком смысле», — сказала сокуратор выставки Надежда Плунгян.

Открытие выставки посетила заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова, которая также обратила внимание на уникальность проекта и представленное разнообразие философии того времени.

«Ценность выставки в том, что она родилась благодаря совместному сотрудничеству музея „Новый Иерусалим“ и Музея искусств Республики Каракалпакстан имени И.В. Савицкого. Это не просто дипломатический шаг в сфере культуры, это наше стратегическое сотрудничество в гуманитарной сфере», — отметила Голикова.

Помощник президента России Владимир Мединский поделился воспоминаниями, как около семи-восьми лет назад участвовал в открытии похожей выставке. Она была представлена в Пушкинском музее, Государственного музея из Нукуса и Пушкинского, которая помогла лучше изучить и полюбить узбекскую культуру российскому человеку.

«Я уверен, что и после этой прекрасной выставки, которую нам посчастливилось открыть сейчас, друзей Узбекистана станет еще больше, потому что нас соединяют многовековые исторические связи, которые основаны на соседстве, уважении друг к другу, любви к общей культуре, к общему наследию. А теперь еще один прекрасный культурный мостик, как было сказано, который соединяет наши страны. И пусть этих мостиков, этих связей будет как можно больше. Спасибо большое всем», — сказал Мединский.

Заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин указал на глубину идеи, которой придерживались авторы выставки. После просмотра экспозиции Хуснуллин получил много положительных эмоций.

«И я хочу сказать спасибо за эту идею и прекрасную организацию. Это такой хороший культурный мост, который укрепляет связи между нашей страной и Узбекистаном. Хочу пожелать этой выставке, чтобы как можно больше людей ее посетило, вдохновилось, чтобы и дальше продолжалась совместная работа и в других городах России и Узбекистана», — сказал Хуснуллин.