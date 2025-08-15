Воробьев: в Мытищах реконструируют театр «ФЭСТ» и благоустроят сквер в 2025 году

Мытищинский театр драмы и комедии «ФЭСТ» появился в 1970-х годах как результат самодеятельности студентов. Здание объекта культуры реконструируют, благоустроят сквер, прилегающий к нему. Ход работ проверил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

Название «ФЭСТ» можно расшифровать как факультет электроники и счетно-решающей техники (сейчас — факультет электроники и системотехники) Московского лесотехнического института (МЛТИ). В 1988 году театр превратился в профессиональный. В нем появилась мощная творческая команда.

Изначально ввести объект в эксплуатацию планировали в январе 2026 года. Однако теперь работы собираются завершить в ноябре этого года. Их ход проверил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Мы понимаем, как важно для театра иметь собственную площадку, потому что каждая постановка, а их в репертуаре „ФЭСТа“ — 50, это не только идеи и эмоции, а также сложный организационный, хозяйственный процесс. Гримерные, хранилища декораций и костюмов, инженерное оборудование — все должно быть на уровне. Театр на протяжении долгого времени не просто работал — зал всегда был полон. Это значит, что спектакли востребованы, зрители любят сюда ходить», — сказал губернатор Подмосковья.

В данный момент театр посещает около 50 тыс. зрителей ежегодно. Строение, возведенное в 1969 году, небезопасно. В соответствии с национальными проектами «Культура» и «Семья» проходит его масштабная реконструкция.

Воробьев пожелал творческого вдохновения художественному руководителю и всем выступающим в театре «ФЭСТ». Он отметил, что остается задача провести модернизацию, благоустройство здания.

В строении уже закончили монолитные и кровельные работы. Также сделали внутренние перегородки. Проводится отделка, делают инженерные сети, фасад, устанавливают лифт.

Трудности в процессе реконструкции

Врио генерального директора компании-подрядчика Игорь Волков рассказал, что реконструировать здание начали 10 апреля 2024 года. Работа предстояла сложная, ведь объект построили в 1969 году. Необходимо было изучить инженерные конструкции, а это не просто.

По словам Волкова, во время выполнения работ или демонтажа регулярно появлялись различные нюансы. Необходимо было быстро принимать управленческие и инженерные решения. Остается закончить строительно-монтажные работы, пуско-наладку и индивидуальные комплексные испытания к 4 ноября.

Что появится после реконструкции

В театре будут четыре сцены и фойе. Там начнут организовывать выступления.

Благодаря пристройкам площадь строения вырастет практически в полтора раза — с 3,7 до 6 тыс. квадратных метров. У «ФЭСТа» будет своя мультимедийная студия, два зала для проведения репетиций, шесть гримерных. Появятся отдельные входы и гардеробы для большой и камерной сцены. Благодаря этому получится в один момент проводить два-три спектакля. Суммарно в объекте культуры будет 600-700 посадочных мест, если брать в расчет фойе.

В театре сформируют комфортные условия для инвалидов. Там собираются сделать четыре подъемника и пассажирский лифт.

Реконструкция была необходима

Художественный руководитель театра «ФЭСТ» Игорь Шаповалов рассказал, что зданию театра действительно нужна была реконструкция. В его репертуаре примерно 50 спектаклей. Для всех необходимы декорации, реквизиты, костюмы. Их нужно было где-нибудь хранить. В прошлом здании лишнего места не было.

Другой не менее важный вопрос связан с оборудованием, рассказал Шаповалов. Необходимо было обновить звуковую, световую технику. Также увеличилась труппа театра. Ежегодно спектакли посещали примерно 50 тыс. человек.

Художественный руководитель театра «ФЭСТ» добавил, что почти на всех спектаклях были аншлаги, нужно было нарастить вместимость. После завершения ремонта появятся пять зрительных залов. Согласно планам, количество спектаклей получится увеличить до 380-390 в год. Их смогут посмотреть уже 400 тыс. человек.

Параллельно с реконструкцией благоустраивают сквер, который прилегает к театру «ФЭСТ». В нем собираются уложить примерно 4 тыс. квадратных метров плитки, разместят современное освещение, среди которого ландшафтные светильники для тротуаров.

Также там сделают парковку и скамейки. На территории разместят камеры видеонаблюдения, которые подключены к системе «Безопасный регион». Там появятся примерно 900 новых деревьев и кустарников.

Еще собираются заменить постамент памятника Ленину. Также обновят фонтан.

Ключевые работы по благоустройству собираются закончить в сентябре. Обновление прилегающей улично-дорожной сети будет идти до весны будущего года.

В 2024 году в Мытищах обновили Парк Ветеранов. Проводятся работы по благоустройству первого этапа набережной Яузы, Пироговского лесопарка. Их собираются завершить до конца года.

Чем еще славится театр «ФЭСТ»

На площадке театра «ФЭСТ» раз в два года проводят Международный театральный фестиваль зрительских симпатий «Подмосковные вечера». Он много раз был лауреатом международного форума «Золотой Витязь». В 2020 году номинировался за постановку «Горе от ума», в 2023-м выиграл диплом за «Дни Турбиных», а в 2024-м золотой диплом за спектакль по рассказам Шукшина «Космос, нервная система и шмат сала».

Театр «ФЭСТ» регулярно принимает участие в мероприятиях в больницах для бойцов СВО. Также организовал благотворительную акцию для медиков «ФЭСТ-Врачам». Еще участвует в проекте по донорству костного мозга.