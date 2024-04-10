Воробьев: В этом году в Подмосковье обновят 12 домов культуры и детских школ искусств

В течение этого года в Московской области планируется обновить 12 домов культуры и детских школ искусств, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

При этом девять объектов планируется полностью отремонтироваться, а еще в трех проведут частичные работы.

«В Подмосковье большая сеть учреждений культуры, их посещают порядка 260 тыс. жителей разного возраста. Творческие занятия, тематические клубы, концерты и мероприятия – это все очень востребовано, и мы стараемся модернизировать объекты, которые притягивают людей, создавать там комфортные условия. С 2018 года в Подмосковье построено и реконструировано 7 домов культуры в городских округах Молодежный, Реутов, Воскресенск, Одинцовский, Наро-Фоминский, Раменский. Капитально отремонтировали 24 объекта в Королеве, Талдоме, Восходе, Кашире», – сказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Он отметил, что до 2026 года планируется обновить и переоснастить еще 20 объектов. В этом году вторую жизнь обретут ДК «Заря» в Балашихе, Центральный Дом культуры им. Н.Н. Нариманова в Шатуре, два ДК с названием «Октябрь» - в Лосино-Петровском и Дубне.

По словам главы региона, учреждениям культуры необходимы новые музыкальные инструменты, современная свето- и аудиотехника. Важно уделять особое внимание не только зданиям, помещениям, но и оборудованию.

Фото - © ДК «Октябрь»/Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области

Капитальный ремонт проведут в культурно-досуговом центре «Заря» в Балашихе, который был построен в 1974 году. Раньше в здании часто снимали музыкальные клипы и кино, он является домом для многих творческих коллективов. Там работает 20 кружков –хореография, эстрадный вокал, народное и прикладное творчество, шахматы, английский язык, фитнес.

До конца года в «Заре» планируют завершить масштабную реконструкцию. Специалисты обновят кровлю, фасад, помещения, инженерные сети. Территорию КДЦ благоустроят - установят скамейки, детскую площадку, оборудуют парковку.

Также капитальный ремонт проведут в детской школе искусств №3, которой почти 100 лет. В ней обучается более 300 ребят по направлениям: фортепьяно, скрипка, духовые инструменты, вокал, хореография и театр.

Ремонт в детской школе будет проведен за счет средств федерального бюджета. Специалисты заменят инженерные сети, окна и двери, обновят внутренние помещения, фасады, кровлю, входные группы.

Два объекта также отремонтируют в городском округе Ступино, планируется провести ремонт во Дворце культуры.

Специалисты отреставрируют большой хореографический зал и концертный зал филармонии, проведут ремонт в детской библиотеке. Там разместится цирковая студия, смогут заниматься танцевальные коллективы и будут проходить концертные мероприятия, появятся студия изобразительного искусства и скульптурная мастерская.

Проведут работы и в ступинской детской школе искусств. Капремонт проведут за счет федерального, областного и местного бюджетов. В здании обновят проводку, вентиляцию, отопление, водоснабжение, канализацию, отремонтируют кровлю, фасад, окна и двери.

Планируется закупить мебель и современное оборудование, сделать душевые в хореографических залах.

Фото - © ДК Ступино/Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области

В подольском доме культуры, который был построен в 1938 году, проведут масштабное обновление. На объекте полностью заменят электропроводку, внутренние инженерные коммуникации, крышу, фасад, окна, обновят внешний вид каждого помещения. Пространство наполнят новой мебелью, музыкальными инструментами, инвентарем для занятий спортом и хореографией

Дом культуры «Октябрь» в Лосино-Петровском в последнее время находился в аварийном состоянии и поэтому был закрыт.

В рамках ремонтных работ уже завершается демонтаж вентиляции, системы отопления. Строители уже приступили к общестроительным работам.

Не проводился многие годы и ремонт в ДК «Октябрь» - в Дубне. Кровлю здесь обновляли 10 лет назад, уже появились протечки.

Фото - © Центральный Дом культуры им. Н.Н. Нариманова - рендер/Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области

В Шатуре обновят Центральный Дом культуры им. Н.Н. Нариманова, который был построен в 1929 году по замыслу братьев Весниных. Строителям предстоит соединить в одном проекте и исторические особенности, и современные стандарты.

Особое внимание будет уделено картинам, украшающим зрительный зал. Это полотна работы художника Алексея Игумнова, известного композицией «Карелия», находящейся в павильоне Карело-Финской ССР на ВДНХ. Все картины из дома культуры отправят на реставрацию, которая продлится около 1,5 лет.

В зрительном зале сохранят уникальные люстры, барельефы и лепнину. В здании восстановят окна, оборудуют новый вход, изменят схему внутренних планировочных решений.

В 1929 году был открыт и Дворец культуры «Павлово-Покровский» в городе Павловский Посад. В большом зале проводились различные концерты, конференции, вечера трудовой славы, конкурсы, смотры художественной самодеятельности.

В настоящее время в доме культуры около 40 клубных формирований, ансамбли народной песни и эстрадного танца, цирковая и хореографическая студии. Также в здании работает кружок «Спортивные танцы для взрослых», работает любительское объединение «Забава». Функционирует отдел декоративно-прикладного творчества, в котором оформлена постоянная экспозиция «Светлица мастериц».

Однако объект уже давно нуждался в модернизации. Планируется отремонтировать крышу и чердачные перекрытия.

А в доме культуры «Мир» в Домодедове пройдет капремонт большого актового зала. Там обновят сцену, установят новое звуковое, световое, инженерное оборудование, а также кресла.

В 2024 году запланированы также работы в Ивантеевской и Чеховской детских школах искусств.