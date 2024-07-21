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Воробьев: уникальные спектакли и инсталляции ждут гостей на фестивале «Достоевский»

В субботу на улицах городского округа Зарайск прошел первый день фестиваля-путешествия «Достоевский». В воскресенье жителей и гостей Подмосковья ждет продолжение насыщенной программы, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«На главной сцене показали гала-премьеру фестиваля — спектакль-концерт „Бедные люди“ с участием Евгения Миронова и Юлии Хлыниной», — написал Воробьев в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что показ прошел в сопровождении камерного ансамбля «Солисты Москвы» под руководством дирижера Юрия Башмета.

Глава региона отметил, что в воскресенье на главной сцене состоится премьера спектакля «Иов в космосе». Также в программе фестиваля спектакль-петушествие по реке Осетр «Сон смешного человека», уличный спектакль «Великанцы», звуковая инсталляция «Симфония шумов Достоевского», шествие-променад «Карнавальцы», концерт «Достоевский Jazz» и др.

Более подробную афишу фестиваля «Достоевский» жители и гости Московской области могут найти на сайте.

«Приезжайте на фестиваль „Достоевский“, ждем всех!» — заключил Воробьев.