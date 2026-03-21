Воробьев пригласил жителей Подмосковья на спортивные и культурные мероприятия

Губернатор Московской области Андрей Воробьев пригласил всех желающих на спортивные и культурные мероприятия, которые проходят в регионе на выходных.

«Выходные в Подмосковье — отличный повод отдохнуть, собрать семью и отправиться гулять. Каждые выходные наши парки готовят спортивные, игровые и культурные программы, а музеи — интересные экспозиции», — написал Воробьев в своем Telegram-канале.

Так, в воскресенье, 22 марта, в 08:30 стартует забег «Егорьевск RUN-23» в парке «200 лет Егорьевску»; в 10:00 — дружеский забег в лесопарке «Городской лес» в Домодедове; в 12:00 — музыкальная и анимационная программа в парке Величко в Химках; в 12:30 — соревнования по игре в шашки в парке «Авангард» Электростали.

Также в 13:00 пройдет событие «Ремесла, промыслы и домостроєниє Дрєвнєй Руси» в Центральном парке Ногинска; с 14:00 — спортивная программа «Птичий переполох», игровая программа «Весну закликаем» и мастер-класс «Жаворонки» в парке «Ривьера» в Можайске; с 14:45 — веселые старты, детская велотрасса, мастер-класс «Мастерим своими руками» и ретро-танцы в Раменском городском парке; в 16:30 — игровая программа «Сохрани лес» в Центральном парке Победы в Долгопрудном.

Помимо этого, в Звенигородском манеже проходит выставка «Рерих. В поисках „небесного Звенигорода““. Выставка раскрывает путь Николая Рериха от ранних работ к философии „небесного Звенигорода“, идеального города будущего, основанного на духовном совершенстве.

В музее-заповеднике А. П. Чехова «Мелихово» в Чехове продолжает работу выставка «Левитан и Чехов: поэтика пейзажа». В основе выставки — идея сопоставления творческих методов двух мастеров пейзажа: Левитана — в живописи, Чехова — в литературе.

В музее «Новый Иерусалим» в Истре все желающие могут посетить масштабный выставочный проект «Лаки. Большая история в миниатюре: Федоскино, Палех, Мстера и Холуй». Около 300 работ мастеров лаковой миниатюры — от тончайших шкатулок до сложных композиций, где в каждом сантиметре живет большая история нашей страны.

«Проводите выходные в Подмосковье — у нас интересно», — заключил Воробьев.

