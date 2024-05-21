Воробьев ознакомился с работой еврейского культурного центра «Дружба» в Мытищах

Губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил еврейский культурный центр «Дружба» в Мытищах. Он ознакомился с работой духовно-культурного пространства и вручил орден «За заслуги перед Московской областью» I степени главному раввину России Берлу Лазару, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

Разрешите мне вручить вам этот знак и поблагодарить за то, что на протяжении многих лет вы вместе со своими коллегами всегда находите возможность оказать поддержку, ответить на разные вопросы, сделать добрые поступки в отношении очень многих людей. Сегодня мы в культурно-религиозном центре, который открыт во многом благодаря вашей вовлеченности и стараниям ваших надежных друзей и партнеров. Андрей Воробьев Губернатор Московской области

Губернатор пожелал мира, добра, и чтобы все получалось на всех фронтах и в конфессиях.

Центр был создан для общения, духовного развития, реализации различных проектов. Сюда можно прийти за советом и помощью, много узнать о традициях, культуре еврейского народа, увидеть уникальные экспонаты. В центре стремятся, чтобы люди объединялись. Учреждение находится в микрорайоне Мытищ Дружба.

Сам Берл Лазар активно участвует в жизни Подмосковья, поддерживает еврейские общины в разных местах региона. При его содействии за последние годы начали работу синагоги в Пушкине, Мытищах, Малаховке, Жуковке, Новых Вешках.

Привлечение к традиционным ценностям

Фото - © Антон Чернов, «Подмосковье Сегодня» Фото - © Антон Чернов, «Подмосковье Сегодня» Фото - © Антон Чернов, «Подмосковье Сегодня»

Берл Лазар поблагодарил за орден и отношение губернатора Подмосковья.

«В Московской области открываются новые центры, развиваются образовательные, культурные программы. Мы всегда говорим, что Всевышний не просто выбирает руководителя, а он дает ему силы, возможности улучшить жизнь людей. Я знаю, как много вы делаете для религиозных общин. Межконфессиональный диалог в области прекрасный. Спасибо вам огромное за все», — подчеркнул Лазар.

Площадь центра составляет 3 тыс. кв. м. Это пятиэтажное здание уникально по своему архитектурному решению. Его возвели в форме тфилин — кубической коробочки, которая является элементом молитвенного облачения иудеев.

Президент федерации еврейских общин России Александр Борода рассказал, что сейчас существует большая потребность в зданиях, общинных сооружениях, культурных и религиозных центрах. В Советском Союзе не строились синагоги и еврейские центры. С учетом того, что президент РФ Владимир Путин обозначил 2024-й Годом семьи, открытие центра вписалось в повестку, ведь в иудаизме семья находится на первом месте. Здесь не просто храм, куда приходят помолиться, это точка консолидации.

«Наша задача — привлечь людей к традиционным ценностям, к тому, что интересно сегодня молодым людям, семьям. Мы стараемся предоставить прихожанам целый комплекс услуг, чтобы они могли прекрасно провести время, дать дополнительное образование детям. Здесь проходят спортивные занятия, действуют образовательные кружки», — отметил Борода.

Помимо синагоги, в центре находятся воскресный клуб, творческая мастерская, детская игровая комната, проходят уроки Торы и изучения иврита. Также тут открыты общеобразовательные курсы для школьников, проводятся кулинарные мастер-классы. В центре есть соляная пещера, миква (водный резервуар, где производится омовение), молельный, концертный и спортивный залы, а также магазин кошерных продуктов и ресторан.

Председатель еврейской общины округа Мытищи Борис Гурович отметил, что значение центра огромное не только для Мытищ, но и для всего севера Московской области, куда входят Пушкино, Королев, Щелково, Ивантеевка и другие. Посещения центра не ограничивают по национальному признаку. Двери открыты для всех.

«Сюда может прийти любой, кто захочет участвовать в спортивных, культурных мероприятиях. Поэтому мы и назвали этот центр „Дружба“, подчеркивая, что толерантность здесь является стержнем всего. У нас создана возможность для проведения уроков, семинаров. Люди тут изучают иврит. Я думаю, что по большому счету это только начало развития такого регионального центра», — рассказал Гурович.

Губернатор посетил в «Дружбе» тренировку по дзюдо. В центре считают, что дети должны получать всестороннее образование — и духовное, и физическое. Воробьеву рассказали, что тут планируется также проводить занятия и для взрослых, организовать шахматы, настольный теннис, гимнастику, хореографию, пилатес.

Губернатор Подмосковья поблагодарил тренеров за работу.

«Слышу очень много добрых слов о тех, кто уделяет много внимания спортивному воспитанию. Я понимаю, что, занимаясь спортом в этих стенах, ребята могут много чему научиться. Поэтому хочу пожелать вам успехов», — подчеркнул Воробьев.

Обустройство центра

Фото - © Антон Чернов, «Подмосковье Сегодня» Фото - © Антон Чернов, «Подмосковье Сегодня» Фото - © Антон Чернов, «Подмосковье Сегодня» Фото - © Антон Чернов, «Подмосковье Сегодня»

В центре есть современная мультимедийная техника. Помимо этого, тут находится стилизованный фрагмент Стены Плача. Из Иерусалима ведется онлайн-трансляция, которая выводится на монитор. У посетителей центра есть уникальная возможность не только видеть в режиме реального времени, что происходит на святом месте, но и написать электронную записку. На другой стороне ее распечатают и положат в стену.

Помимо этого, в центре есть музей частных коллекций, который также представили губернатору. Тут находится множество интересных экспонатов — например, «чернильный зоопарк», собранный Леонидом Бельским. Это несколько чернильниц с изображением различных животных, изготовленных в начале XX века в разных странах Европы.

Раввин еврейской общины округа Мытищи Йоханан Косенко отметил, что люди со всего мира посылают записки к Стене Плача. Особенность центра в том, что тут реализовали проект в рамках синагоги.

«Услуга постоянная, и, наверное, она есть только у нас — прихожанин может прийти помолиться, а заодно и отправить записочку. Требуется примерно полчаса, чтобы ее поместили в стену — послание нужно распечатать, сложить, подойти и вложить. И после этого отправителю обязательно придет либо СМС, либо сообщение на электронную почту, что его записка доставлена», — отметил раввин.

По словам Косенко, одной из идей центра является предоставление возможности людям самовыражаться, делиться с другими своими интересами. Леонид Бельский привел друга Сергея Кувшинова, который предложил свою коллекцию, посвященную Леонардо да Винчи. В ней есть редкие чертежи, которые остались в набросках и никогда не были воплощены в жизнь. Хозяин коллекции распечатал их на 3D-принтере, чертежи получили объем.

«Любой может к нам прийти и посмотреть, что же задумывал Леонардо», — добавил он.

Члены общины в Мытищах помогают в развитии округа, заботятся о малоимущих семьях, одиноких пожилых людях, обеспечивают их продуктами и лекарствами. Они также регулярно отправляют гуманитарную помощь на Донбасс, принимают участие в акциях по поддержке участников СВО в рамках централизированной программы федерации еврейских общин России.

С 2014 года члены общины передают предметы первой необходимости, продукты питания, лекарственные препараты и медицинские изделия в ДНР, ЛНР, Мелитополь и другие города Херсонской и Запорожской областей.

Под эгидой общины также проводятся различные этнофестивали и День еврейской культуры Подмосковья.