Воробьев: на площадках фестиваля «Мелиховская весна» покажут 20 спектаклей из разных стран

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С 2000 года мероприятие организует музей-заповедник А. П. Чехова «Мелихово» при поддержке правительства Московской области. В этом году фестиваль проходит с 23 мая по 1 июня и собрал театры из разных стран, представляющие более 20 спектаклей различных жанров.

Воробьев на фестивале пообщался с актерами и выразил благодарность режиссеру Никите Михалкову за его участие. В этом году на фестивале также пройдет школа молодых театральных критиков, в которой примут участие 20 начинающих рецензентов и блогеров.

«Фестиваль проводится уже 25 лет. В этот раз он будет идти 10 дней, здесь большое количество участников. Чехова любят во всём мире, его герои близки и понятны многим. За 24 года на фестивале побывал 201 театр из 25 стран. В этом году на площадках „Мелиховской весны“ — 20 спектаклей из России, Белоруссии, Казахстана и Китая. Впервые пройдёт школа молодых театральных критиков. Хочу поблагодарить всех, кто ведёт большую творческую работу и воплощает на сцене новые интерпретации классики», — сказал Воробьев.

Академия кинематографического и театрального искусства Н. С. Михалкова представит отдельную программу, включая спектакль «Метаморфозы. Святая простота» и документальный фильм «А. П. Чехов. Писатель на все времена».

«Хотел бы поблагодарить Никиту Сергеевича и за поездку в Жуковский, где были поддержаны наши школьные театры. Я думаю, что и студенты вашей Академии, которые сегодня будут выступать здесь, тоже когда-то выходили на школьную сцену. И то, что вы это движение сопровождаете, для нас очень важно», — отметил губернатор.

В рамках фестиваля запланировано более 30 мероприятий, включая специальные программы, посвященные другим авторам, таким как Уильям Шекспир.

«Для меня Чехов — это открытие, это переживание. Мне кажется, что в основном его ставят неправильно, не понимая того, что на самом деле имел в виду писатель. Эта звучит, конечно, рискованно, но я так чувствую. Думаю, что именно поэтому Чехов является автором, которого ставят больше всего после Шекспира», — заявил Михалков.

Фестиваль также отмечает 130-летие со дня создания Чеховым знаменитой пьесы «Чайка», и в программе представлены четыре разные интерпретации этого произведения. В прошлом году усадьбу посетили 234 тысячи человек, и ожидается, что к 2029 году, после завершения реконструкции, количество туристов возрастет до 500 тысяч.

Губернатор подчеркнул важность создания комфортных условий для посетителей и продолжения работы по благоустройству и реставрации музеев-заповедников Подмосковья.