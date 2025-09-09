Воробьев и Мединский открыли новый сквер в усадьбе «Лыткарино»

Новый сквер на территории «Лыткарино» официально открыли 9 сентября. В торжественной церемонии принимал участие помощник президента России Владимир Мединский и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Московской области.

На территории нового сквера в «Лыткарино» также появился памятник Никите Моисеевичу Зотову, который был первым учителем и наставником императора Петра I.

«Мы сотрудничаем с Российским военно-историческим обществом, и наша задача вместе, объединив усилия, продолжать работу — кто-то реставрирует музей, усадьбу, или, как здесь сделали мы, благоустраивает сквер, чтобы все это пространство жило. Мы видим, что тут уже играют в шахматы, бегают дети. Здесь невольно окунаешься в эту атмосферу, историю. Надежда Васильевна (директор Лыткаринского историко-краеведческого музея — ред.), хочу в вашем лице поблагодарить огромное количество наших руководителей музеев, всех, кто ведет экскурсии, делают это всегда с любовью. Наша задача в каждом городе — обновлять все, что требует реставрации. В мае мы были в музее-заповеднике А. П. Чехова и продолжаем там работы. Все это привлекает туристов, позволяет нашим детям узнавать историю, культуру», — сказал Воробьев.

Об усадьбе «Лыткарино»

Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области

Лыткаринский историко-краеведческий музей находится в исторической усадьбе, которая была подарена Никите Зотову самим Петром I еще в 1702 году. Более века спустя, в 1825 году, произошло объединение двух знатных родов, когда Елизавета Зотова вышла замуж за князя Александра Чернышева, прославившегося в войне с Наполеоном.

В настоящее время посетители музея, работающего здесь с 1990 года, могут увидеть сохранившиеся главный дом и людскую, которые являются частью уникального архитектурно-паркового комплекса.

«Когда я готовил лекцию об Александре Ивановиче Чернышеве, это „русский Джеймс Бонд“, легендарная фигура, случайно узнал, что чудом сохранилось имение, где он жил. Просто сел в машину, в выходной день сюда приехал, узнал много интересного. И вот мы, когда вышли из музея, смотрим, а здесь какие-то руины. Тогда я обратился вместе с музейными работниками к Андрею Юрьевичу (Воробьеву — ред.), и произошло чудо. Потому что в центре города вот так образовался парк, причем не просто парк, а исторический парк, это же часть усадьбы. И все за такие короткие сроки — это действительно можно назвать подарком Александру Ивановичу от потомков», — сказал Мединский.

Помощник президента России также выразил уверенность, что Чернышев был бы рад тому, что его дом, где он жил в последние годы и был похоронен, восстановили с такой любовью со стороны подмосковной власти и сохранен сотрудниками музея.

О благоустройстве

Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области

Современное парковое пространство площадью 1,1 гектара открылось для посетителей на территории «Лыткарино». По просьбам жителей в 2024 году было снесено аварийное здание детского сада, а на его месте создан благоустроенный сквер.

Преображение исторической территории началось еще в 2012 году, когда в рамках первого этапа работ здесь установили бюст князя Чернышева и оригинальные солнечные часы, ставшие отправной точкой для дальнейшего развития парка.

В настоящее время в обновленном пространстве появились прогулочные аллеи, розарий, зеленый лабиринт и амфитеатр. Для активного отдыха оборудованы детская и спортивная площадки, а также зона для игры в шахматы с навесом. Территория оснащена современным освещением и системами видеонаблюдения.

Благоустройство проведено в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» по программе «Формирование комфортной городской среды».

«Для нас, музейных сотрудников, безусловно, это большое счастье и удача. Расширяется территория парка, а значит — открываются новые возможности для экскурсионной деятельности, проведения более крупных мероприятий, например, в амфитеатре. Раньше это была территория парадного двора усадьбы, где можно было провести время после какого-то мероприятия — бала или званого вечера. Известно, что здесь выращивали различные экзотические растения», — отметила директор Лыткаринского историко-краеведческого музея Надежда Волкова.

О культурном наследии Подмосковья

Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области

За последние пять лет в Подмосковье провели масштабные реставрационные работы знаковых исторических объектов. Среди восстановленных памятников — Звенигородский Манеж, Каретный сарай в Серпухове и усадебные дома в Вяземах и Захарово Одинцовского района.

Особое внимание уделили музеям-усадьбам, включая «Боблово» Д. И. Менделеева в Клину, «Даровое» в Зарайске и музей-заповедник А. П. Чехова «Мелихово» в Чехове.

Всего в Московской области насчитывается свыше 4500 объектов культурного наследия. Российское военно-историческое общество также участвует в совместных проектах, в том числе в восстановлении усадьбы Татищева.

За последние два года заброшенная территория на острове Солнечногорск в селе Болдино преобразилась до неузнаваемости. Местные власти провели масштабное благоустройство: отремонтировали дорогу возле усадьбы, создали удобную тропу к Рождественскому погосту, установили всесезонную библиотеку и памятник историку Василию Татищеву. В конце прошлого года там появилась Аллея правителей России. Все эти объекты войдут в состав усадебного комплекса, открытие которого запланировано на 2026 год.



