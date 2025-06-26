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Воробьев: фестиваль искусств Чайковского пройдет в Клину с 27 июня по 6 июля

XI Международный фестиваль искусств П. И. Чайковского пройдет с 27 июня по 6 июля в городском округ Клин. Откроет фестиваль спектакль-концерт «Видный миру смех и неведомые ему слезы», сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Ждем вас на фестивале вместе с семьями и друзьями», — написал Воробьев в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что традиционно главной площадкой фестиваля, где установят уникальную сцену, выбран музей-заповедник имени великого композитора. Худруком фестиваля выступает Герой Труда РФ и народный артист СССР Юрий Башмет.

По словам главы региона, также в концертной программе фестиваля концерты на Большой поляне и в Сестрорецком парке; камерный вечер в Мемориальной гостиной; концерты солистов Всероссийского юношеского симфонического оркестра Юрия Башмета; Международная музыкальная академия для одаренных детей по программе «Юрий Башмет — молодым дарованиям России»; школа молодых журналистов и опера «Иоланта» в усадьбе Демьяново.

Закроет фестиваль выступление Государственного симфонического оркестра «Новая Россия» под управлением Юрия Башмета и с участием пианиста Бориса Березовского. Более подробную афишу можно найти на сайте фестиваля, заключил Воробьев.