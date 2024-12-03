Волонтеры в Луховицах организуют для детей эстафету и творческий мастер-класс

3 и 7 декабря в луховицком центральном парке имени Героя Советского Союза, летчика-испытателя Ивана Воробьева пройдут развлекательные мероприятия. К участию приглашаются юные жители и гости города, их родители, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Организаторами выступают команда парка, волонтеры и аниматоры Дома культуры «Старт».

Программа проводится бесплатно, участие свободное.

Во вторник, 3 декабря, здесь состоится акция по экологической теме «Покорми птиц в парке». Начнется действие в 12.00.

Субботняя программа, 7 декабря, стартует с игры «Дартс на липучках». Начало в 12.00. С 12.20 начнется игра «Прыгающее кольцо». С 12.40 до 13.00 состоится эстафета Apple. Ребятишки в компании родителей и аниматоров смогут размяться на свежем воздухе и выполнить незатейливые испытания. Кульминацией действия станет творческий мастер-класс «Зимние крестики, нолики».

Организаторы просят детей одеваться теплее и взять варежки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.