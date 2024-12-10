Жителей Раменского приглашают на зимний квест «Загадка Старого Уличного Фонаря»

15 декабря в усадьбе «Быково» состоится елка, и одно из удивительных событий на ней — зимний квест «Загадка Старого Уличного Фонаря», передает пресс-служба администрации Раменского городского округа.

Квест будет наполнен магией и загадками. Существует легенда, что в зимние ночи Старый Уличный Фонарь, который когда-то освещал путь путникам, оживает и раскрывает тайны усадьбы.

Необходимо будет решить множество головоломок и пройти ряд испытаний, которые будут направлены на то, чтобы проверить вашу смекалку и командный дух.

В течение получаса вам представится возможность исследовать таинственные уголки старинного парка в усадьбе Быково. За каждым сугробом может скрываться задание, а каждый поворот — новая загадка. Нужно будет разгадать шифры и найти ключ к свету фонаря.

Для успешной сдачи испытаний, надо обладать не только навыками в ловкости и уме, но и дружной поддержкой.

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