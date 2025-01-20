Волонтеры Рузы отметили 13-летие клуба «Твори добро»

В рамках торжественного мероприятия состоялось награждение наших добровольцев, которые за 2023 и 2024 годы проявили себя на полную. Тем, кто отработали более 150 часов, подготовили серебряные значки, а волонтерам, отработавшим от 300 и более, вручили золотые. Отметили и самых маленьких — они получили благодарности от директора Молодежного центра Татьяны Константиновны.

После этого для ребят провели интеллектуальную викторину. Она состояла из 4 раундов и включила в себя вопросы по добровольческой деятельности и истории, задания на логику, тесты на знание молодежного сленга и песен.

А старшие волонтеры станцевали на сцене центра флешмоб, который был подготовлен еще ко Дню молодежи.

Завершилось же все коллективным исполнением песни «Твори добро» и фуршетом, организованным как сотрудниками Молодежного центра, так и добровольцами.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.