Волоколамская студия «Мультолет» обучает детей анимации и озвучиванию

Студия «Мультолет» в Волоколамске с ноября прошлого года проводит мастер-классы и практические занятия по созданию анимации и озвучиванию для детей и взрослых, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Студия «Мультолет» начала работу в Волоколамске в ноябре прошлого года и уже объединила десятки детей. Здесь участники учатся создавать анимацию, развивают воображение и пробуют себя в роли мультипликаторов и актеров озвучивания.

В студии регулярно проходят экскурсии и мастер-классы, на которых рассказывают о процессе создания мультфильмов. На практических занятиях дети рисуют персонажей, вырезают и собирают декорации, выстраивают сцены и осваивают покадровую съемку. Гости пробуют себя как художники-мультипликаторы и дикторы, что помогает развивать творческие способности и навыки общения.

11 февраля студию посетили воспитанники социального центра «Гармония» из села Ярополец. Вместе с наставниками они создали мультфильм о мальчике и девочке, которые знакомятся с историей Волоколамского края и подвигами защитников города в годы Великой Отечественной войны. Дети раскрасили иллюстрации с местными достопримечательностями, собрали персонажей и озвучили героев.

Глава Волоколамского муниципального округа Наталья Козлова отметила, что такие занятия помогают по-новому взглянуть на родной край и почувствовать свою причастность к его истории.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что власти региона понимают, как важны Дома культуры в маленьких населенных пунктах, особенно закрытых. Он отметил важность творческого развития детей региона.

«Точек притяжения здесь не так много, и ДК становятся местами развития, занятий творчеством, хобби, отдушиной от повседневного быта, рутины. А иногда и местом для общего сбора — просмотра концертов, проведения творческих вечеров», — заявил Воробьев.