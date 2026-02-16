Волоколамск принял спектакль «Неслучайная попутчица» в центре «Родники»

Музыкально-романтическая комедия «Неслучайная попутчица» прошла 15 февраля в центре культуры и творчества «Родники» в Волоколамске, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В центре культуры и творчества «Родники» 15 февраля состоялся показ спектакля «Неслучайная попутчица». Постановка объединила легкий юмор, живые диалоги и трогательную историю о случайной встрече, которая меняет жизнь.

Сюжет разворачивается в поезде по маршруту «Москва — Владивосток». Главный герой рассчитывал провести поездку в одиночестве, но из-за ошибки в системе его купе оказалось занято еще одной пассажиркой. Вынужденное соседство стало началом непредсказуемых событий и привело к сближению героев.

Главные роли исполнили Александр Обласов, Екатерина Волкова, Петр Баранчеев, Юлия Максимова, Максим Тураев и Сергей Шолох. Актеры создали на сцене атмосферу легкости и искренности, а зрители тепло принимали каждую сцену.

Показ прошел при полном зале и завершился продолжительными аплодисментами. После спектакля артисты встретились с публикой в фойе, где все желающие могли сделать фото на память.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что власти региона понимают, как важны Дома культуры в маленьких населенных пунктах, особенно закрытых. Он отметил важность творческого развития детей региона.

«Точек притяжения здесь не так много, и ДК становятся местами развития, занятий творчеством, хобби, отдушиной от повседневного быта, рутины. А иногда и местом для общего сбора — просмотра концертов, проведения творческих вечеров», — заявил Воробьев.