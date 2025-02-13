Володин поручил разобраться с документальной ошибкой в имени убийцы Пушкина

В официальной документации правительства была допущена ошибка относительно личности человека, застрелившего великого русского поэта Александра Пушкина. На ошибку обратил внимание депутат от КПРФ Олег Смолин, после чего председатель ГД Вячеслав Володин дал поручение во всем разобраться и исправить, пишет РИА Новости .

По словам парламентария, руководитель комитета по культуре Ольга Казакова получила поручение провести тщательную проверку документа и указать представителям исполнительной власти на необходимость исправления данного промаха, который можно расценить либо как проявление вопиющей некомпетентности, либо как грубый фактологический просчет.

На закрытой части заседания Госдумы была обнаружена ошибка в правительственном документе, касающемся исторических памятников. В постановлении № 527, регламентирующем список объектов культурного наследия федерального значения в Санкт-Петербурге, неправильно указали инициал имени того, кто оборвал жизнь Пушкина.

Эту неточность заметил и озвучил депутат Смолин, указав на то, что в описании обелиска 1937 года, установленного на месте роковой дуэли 27 января 1837 года, Жорж Дантес ошибочно назван «Дантесом Э.». Памятник посвящен трагическому поединку между А. С. Пушкиным и его убийцей.

В документе произошла досадная путаница между двумя однофамильцами: реальным историческим лицом Жоржем Дантесом, застрелившим великого поэта, и вымышленным персонажем Эдмоном Дантесом из знаменитого произведения Александра Дюма. Составитель, вероятно, не смог различить литературного героя и реального человека.